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Спецборт с эвакуированными из Уханя россиянами прибыл в Тюмень

, 9:29 | Сергей Зеленский 41

После паспортного и медицинского контроля все пассажиры отправлены в медицинский центр на 14 дней.

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Фото, видео: ТАСС / Слуцкий Максим; Вконтакте @mytyumen72

Тема:
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Россияне, эвакуированные из эпицентра эпидемии нового коронавируса — столицы китайской провинции Хубэй города Ухань — прибыли в Тюмень.

Все встречающие спецборт сотрудники Пограничной службы ФСБ, таможни работают в защитных костюмах, передает Интерфакс.

Из аэропорта «Рощино» после прохождения паспортного и медицинского контроля прямо с летного поля, минуя терминал прибытия, их доставят в специализированный центр, где они пробудут две недели. Реабилитационный центр находится в 30 километрах от Тюмени.

По информации Минобороны РФ, все прибывшие из КНР россияне находятся в удовлетворительном состоянии.

«Состояние доставленных самолетом ВКС из Китая в Тюменскую область россиян удовлетворительное, заболевших среди них не выявлено», — говорится в сообщении ведомства.

На одном из прибывших из Уханя самолетов в Россию вернулись 80 человек.

Как сообщало посольство РФ в КНР, в провинции Хубэй на момент 5 февраля находился 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Отправить за россиянами самолеты Военно-Космических сил ранее распорядился президент России Владимир Путин.

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 23,6 тысячи человек, более 490 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первый самолет ВКС отправился за российскими гражданами, находящимися в китайском городе Ухань с аэродрома Восточного военного округа.

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