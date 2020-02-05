«Аэрофлот» вывезет из Китая порядка 1,4 тысячи пассажиров S7

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» транспортирует из КНР порядка 1,4 тысячи пассажиров S7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

По словам главы ведомства, эвакуированные граждане РФ будут бесплатно доставлены в разные регионы страны после прохождения карантина.

«Мы договорились и с РЖД, и с „Аэрофлотом“, что тех наших граждан, которые собирались в Новосибирск, Иркутск (и другие регионы — Прим.ред.), у них были билеты, но в силу ограничительных причин они попали в „Шереметьево“, „Аэрофлот“ и РЖД отвезут до точки назначения после прохождения всех указанных Роспотребнадзором процедур, бесплатно», — заявил Дитрих.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, два самолета ВКС РФ из китайского Уханя с россиянами на борту прибыли в Тюменскую область. Впоследствии пассажиры будут временно помещены на карантин в местный реабилитационный центр и пройдут обследование.