Второй спецборт с эвакуированными из Уханя россиянами приземлился в Тюмени

Вторая партия россиян, эвакуированных из эпицентра эпидемии нового коронавируса — столицы китайской провинции Хубэй города Ухань — прибыла в Тюмень.

На борту второго спецборта — 64 человека. Из аэропорта «Рощино» их, так же как и первую группу, после прохождения паспортного и медицинского контроля непосредственно с летного поля, без захода в терминал прибытия, доставят в специализированный центр, где новоприбывшие пробудут две недели. Реабилитационный центр находится в 30 километрах от Тюмени.

«Второй военный самолет доставил из Китая в Тюмень 64 человека, заболевших нет», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Первый спецборт в 9.15 по московскому времени доставил из Уханя в Россию 80 человек.

Как сообщало посольство РФ в КНР, в провинции Хубэй на момент 5 февраля находился 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Отправить за россиянами самолеты Военно-Космических сил ранее распорядился президент России Владимир Путин.

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 23,6 тысячи человек, более 490 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.