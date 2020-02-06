ФАС проверяет аптечные сети в связи с завышением цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба проверит все аптечные сети. Предстоит выяснить, не завышают ли предприниматели цены на медицинские маски на фоне мировых новостей о коронавирусе. Рейды сейчас проходят во всех регионах страны.

Накануне Владимир Путин призвал принять самые жесткие меры в отношении тех организаций, которые спекулируют на смертельном вирусе. Мониторинг решено проводить каждый день.

В Петербурге уже проверили 29 аптечных сетей. Ревизоры пришли к неутешительным выводам: в большинстве аптек цены подскочили. В некоторых случаях сразу на треть.

Наши корреспонденты решили провести свой рейд по аптекам Москвы и Петербурга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китаец с подозрением на коронавирус госпитализирован в Петербурге.