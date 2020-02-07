Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в семьи своих родственников

Российских детей, которые сегодня вернулись из Сирии, разместили в Национальном медицинском исследовательском центре в Москве. Сейчас они отдыхают.

Всего из арабской республики этой ночью самолетом доставили 26 мальчиков и девочек в возрасте от двух до 17 лет. Все они из разных регионов: Астраханской и Свердловской областей, Дагестана, Чечни и Оренбурга.

«Часть из них уже встретились со своими родственниками. Кто-то встретился со своим папой. Конечно, слезы на глазах. Дети еще не совсем понимают, что с ними происходит. Сейчас они наконец-то вымоются чисто, покушают хорошо и лягут спать», — рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Уже оттуда родственники заберут детей, возвращения которых они добивались ни один год, заберут домой. В самой же Сирии возвращения в родную страну ждут еще более 70 маленьких россиян.

Во время войны в арабской республике российские дети оказались брошенными на произвол судьбы. Их родители пропали без вести или были убиты. Что пришлось пережить каждому ребенку в чужой стране, и кто маленьких россиян ждет на родине.

С детьми перед отправкой из Сирии пообщался Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что омбудсмен Кузнецова приехала в Сирию, чтобы помочь детям россиян-террористов.