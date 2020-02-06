Омбудсмен Кузнецова приехала в Сирию, чтобы помочь детям россиян-террористов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова приехала в Сирию во главе делегации, чтобы обсудить судьбу детей из российских семей, чьи родители вступили в террористическую организацию ИГ*. 5-tv.ru публикует видео с ее встречи с представителями автономной администрации сирийского города Эль-Камышлы.

Кузнецову встретил глава управления по международным отношениям в Автономной администрации северной и восточной Сирии Абдель Карим Омар. С ним были его заместители и официальный представитель сил отрядов женской самообороны Нисрин Абдалла. Омбудсмен обсудила с собравшимися размещение в местном приюте 35 российских детей.

Также российский омбудсмен встретилась с женой президента Сирии Асмой аль-Асад. В Дамаске они вместе посетили детскую деревню и приют для ребят, оставшихся без попечения родителей. С руководством учреждения Кузнецова договорилась о временном размещении дополнительной группы российских детей.

Все дети россиян-террористов будут со временем вывезены в Россию. В приютах они пробудут, пока для них не оформят все документы. Всего в списке Анны Кузнецовой значатся 146 ребят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Кузнецова заявляла о намерении вывезти из Сирии четверых российских детей, которые появились на свет в местных тюрьмах.

* — организация запрещена на территории РФ.