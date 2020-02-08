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Почти две тысячи пассажиров круизного лайнера застряли в Тайване из-за коронавируса

, 13:53 | Марина Неруцких 40

По предварительной информации, россиян на борту судна нет.

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Фото, видео: Twitter @donships1; YouTube / 航拍攝影Xbike

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Почти две тысячи пассажиров круизного судна SuperStar Aquarius в тайваньском порту не могут покинуть лайнер из-за коронавируса. Как сообщает РИА Новости, после вспышки эпидемии в китайском Ухане власти Тайваня запретили иностранным круизным лайнерам заходить в свои порты. Исключение для SuperStar Aquarius было сделано по той причине, что большинство пассажиров — жители острова.

По информации агентства, на борту находятся граждане Филиппин, Малайзии, Вьетнама и Сингапура. Россиян на данном лайнере — нет.

Между тем число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 722 человек. За один день 7 февраля от 2019-nCoV скончался 81 пациент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусом на круизном судне в Японии увеличилось втрое.

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