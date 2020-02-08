Почти две тысячи пассажиров круизного лайнера застряли в Тайване из-за коронавируса

Почти две тысячи пассажиров круизного судна SuperStar Aquarius в тайваньском порту не могут покинуть лайнер из-за коронавируса. Как сообщает РИА Новости, после вспышки эпидемии в китайском Ухане власти Тайваня запретили иностранным круизным лайнерам заходить в свои порты. Исключение для SuperStar Aquarius было сделано по той причине, что большинство пассажиров — жители острова.

По информации агентства, на борту находятся граждане Филиппин, Малайзии, Вьетнама и Сингапура. Россиян на данном лайнере — нет.

Между тем число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 722 человек. За один день 7 февраля от 2019-nCoV скончался 81 пациент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусом на круизном судне в Японии увеличилось втрое.