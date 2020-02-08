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Власти Китая дали новое название коронавирусу

, 18:15 | Сергей Зеленский 108

В официальных сводках заболевание, унесшее жизни 722 человек, теперь будет именоваться NCP.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Hao Yuan; Reuters

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 203

Власти Китая представили временное официальное название нового острого респираторного заболевания, которое ранее стало печально известным как коронавирус 019-nCoV.

Согласно сообщению Государственного комитета по здравоохранению Китая, теперь оно будет именоваться NCP или «новая коронавирусная пневмония».

Такое название будет применяться в официальных сводках, однако в будущем это название могут изменить.

Ранее власти Китая в крайне сжатые сроки возвели второй госпиталь для лечения NCP, который готов принять до 1,5 тысячи пациентов, а их лечением займутся порядка двух тысяч специалистов, отмечает «Экономика сегодня».

Заболевание впервые было диагностировано в столице провинции Хубэй — городе Ухань. NCP унесла жизни 722 человек, число зараженных в Китае и других странах составляет свыше 30 тысяч.

Как передавал 5-tv.ru, почти две тысячи пассажиров круизного судна SuperStar Aquarius в тайваньском порту не могут покинуть лайнер из-за NCP.

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