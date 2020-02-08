Жена украинского футболиста спела гимн в желтых трусах

Поведение супруги футболиста Николая Морозюка, исполнившей гимн Украины в странном виде, активно обсуждают в сети. Из одежды на Ирине — синяя водолазка, черные леггинсы, которые она приспустила вниз, тем самым показав ярко-желтые трусики, пишет РИА Новости.

По мнению юриста Юрия Юрченко, подобный поступок девушки можно трактовать как надругательство над государственным символом. Супруге футболиста «Ризеспора» за подобное может грозить даже тюремное заключение, приводит его слова украинское издание «Чемпион».

Пользователи сети оставили множество комментариев под видеозаписью. Смысл поступка Ирина Морозюк, мягко говоря, никто не понял.

«Мир сошел с ума. Как это развидеть?»— написала одна из пользовательниц.

«Стыдно за когда-то нормальную страну», — отметил другой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова согласилась спеть гимн Перми за пять миллионов рублей.