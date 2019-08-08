Бузова согласилась спеть гимн Перми за пять миллионов рублей

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Конкурс на написание текста и музыки для города начнется 31 августа. При поступлении соответствующего предложения артистка выразила желание принять в нем участие.

Фото : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 544

Певица Ольга Бузова готова спеть гимн Перми за пять миллионов рублей, если ей поступит соответствующее предложение, передает URA.RU со ссылкой на представителя артистки Арама Арчера.

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«Директор артистки Арам Арчер заявил, что после разговора с Ольгой и уточнений ряда деталей она готова приехать в Пермь и спеть гимн города за пять миллионов рублей», — говорится в сообщении.

При этом еще недавно один из организаторов концертов популярных артистов Сергей Лавров заявлял, что гонорар Бузовой за одно выступление составляет не более 800 тысяч рублей. Конкурс на написание текста и музыки для Перми начнется 31 августа, однако его победитель получит только 300 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова заполонила съемную квартиру медвежатами.

Тема:
Ольга Бузова 544
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