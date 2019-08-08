Бузова согласилась спеть гимн Перми за пять миллионов рублей

Певица Ольга Бузова готова спеть гимн Перми за пять миллионов рублей, если ей поступит соответствующее предложение, передает URA.RU со ссылкой на представителя артистки Арама Арчера.

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«Директор артистки Арам Арчер заявил, что после разговора с Ольгой и уточнений ряда деталей она готова приехать в Пермь и спеть гимн города за пять миллионов рублей», — говорится в сообщении.

При этом еще недавно один из организаторов концертов популярных артистов Сергей Лавров заявлял, что гонорар Бузовой за одно выступление составляет не более 800 тысяч рублей. Конкурс на написание текста и музыки для Перми начнется 31 августа, однако его победитель получит только 300 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова заполонила съемную квартиру медвежатами.