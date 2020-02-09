Гонка на выживание: почему человечество оказалось бессильно перед коронавирусом?

На этой неделе из провинции Хубей, ставшей эпицентром вспышки смертельной пневмонии, были эвакуированы более сотни россиян, а также граждане других стран. Операция прошла при помощи ВКС РФ. Буквально за несколько дней в тяжелейших условиях наше посольство в Китае смогло организовать вывоз соотечественников. В эту среду два борта ВКС доставили в тюмень 144 человека. Их разместили в местном санатории, где они проведут две недели на карантине.

Вирус тем временем не сдает позиции — к этому часу умерли 722 человека, заражены почти 35 тысяч. Случаи заболевания зафиксированы в 28 странах по всему миру.

И мы задумались. Как получилось, что в наш век всепобеждающей науки, особенно медицины, мы оказались беспомощны перед очередным вирусом? Казалось бы, все изучено вдоль и поперек, а человечество не может найти спасительную вакцину. По самым оптимистичным прогнозам, нужен год-два на ее разработку. Неужели получается, что все достижения прогресса, науки не защищают нас от такой беды.

И да, и нет. Да, сегодня мы обезопасили себя от тысяч инфекций и болезней, от которых еще лет сто назад смертность была запредельной. Но микромир тоже эволюционирует. Ряд бактерий и вирусов выработали иммунитет к нашим вакцинам и лекарствам. А еще антропогенное воздействие заставляет природу меняться быстрее. И мутировать во что-то неведанное все чаще.

Китайская вспышка — это уже пятый серьезный вызов за последний десяток лет. Так кто кого победит в этой эволюционной гонке? Человек или природа? Артур Ломидзе о том, где еще таится смертельная опасность.

Китай 2020 год. Такое будущее фантасты предрекали нам лишь через несколько веков. Но, кажется, эта жуткая новая реальность уже входит в привычку. А в это же время из огромных аэрозольных пушек обрабатывают улицы, молодежь учатся жить в противогазах. Люди, как всегда, приспосабливаются.

Наверное, главной потенциальной вирусной опасностью на территории России является санаторий «Градостроитель» под Тюменью. Именно здесь проведут две недели граждане, эвакуированные из объятого эпидемией Китая. Медики и обслуживающий персонал — добровольцы. Они знают, что не покинут территорию пока карантин не будет снят.

Комплекс лишь внешне выглядит как санаторий — это изолированная экосистема, созданная для комфортного проживания людей, но с оглядкой на строгие санитарные требования.

«Он проектировался и строился в свое время, как противотуберкулезный санаторий. Это — отдаление от города. Это — автономная система канализации, это — отдельная скважина», — рассказывает главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо.

И самое важное, внутри собственная система утилизации медотходов.

За российской операцией следил весь мир. Два военных самолета вырвали из этого мрачного нового мира наших сограждан. За плечами разъедаемый заразой Ухань, уже превратившийся в город призрак.

Встреча на взлетно-посадочной полосе: полицейские в защитной форме и сотрудники роспотребнадзора в противочумных костюмах. А потом почти домашний уют.

Границы под тотальным контролем, пассажиры самолетов под беспристрастным взором тепловизоров. И вот люди взяли под контроль попытавшуюся захватить мир эпидемию нового вируса. Или нам это только кажется?

«Наша планета принадлежит микроорганизмам. Причем принадлежность этим микроорганизмам возникла не сегодня, не вчера. Она возникла сотни миллионов лет — сколько существует жизнь», — говорит руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов.

Наука не знает, откуда появились вирусы. Ни одна из версий происхождения этих микроскопических профессиональных убийц не имеет подтверждения. Но, кажется, они были всегда. Эти керны ледниковой породы, взяты с глубины в три с половиной километра. А внутри 28 неизвестных человечеству вирусов, им больше 30тысяч лет.

«Там еще немало таится сюрпризов для человечества. И хорошо бы, что бы эти сюрпризы нам были преподнесены не самой природой, а ученными, которые эти сюрпризы заранее изучат», — отмечает Михаил Щелканов.

Вот только обгонят ли люди природу. Таяние ледников — давно известная проблема и тонны воды вливаются в мировой океан, неся с собой доисторических микроубийц. Сколько жизней наших предков они унесли — не известно, но ведь не вымерли? Может потому что были ближе к природе?

«Мы заварим с вами чай для желудочно-кишечного тракта. Он очень хорошо влияет на пищеварение», — рассказывает потомственная травница Людмила Сурина.

Мать Людмилы Суриной, наверное, самая знаменитая травница Советского Союза. О таланте знахарки знали многие адепты народной медицины, но диплом кандидата наук ей принесла фитоаборты.

«Надо искать растения, которые могут предохранить женщину от ненужной беременности. Андразац азелиум по латыни — дословный перевод защита от мужа», — потомственная травница Людмила Сурина

Получается — она открыла свойство проломника заново. Таблетки, химия и фарма вытеснили тысячелетний опыт предков. И сейчас дочь, которая пошла по стопам матери уверена — уйдя от корней, мы подошли к краю пропасти — променяли естественный иммунитет на искусственную защиту.

«Люди, которые раньше не смогли бы выжить, сегодня, по счастью многих семей, выживают, но эволюция из-за этого идет в обратную сторону. Ослабленные люди рожают еще более ослабленных детей», — утверждает бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций Александр Чепрунов.

Звучит жестоко. Но многообразная жизнь на планете Земля всегда строилась на естественном отборе. Выживал сильнейший. Мы победили природу. Или снова нам это только кажется?

«Человечество выживает за счет того, что по мере того как формируются опасности новых технологий, люди умудряются с этими опасностями бороться. Эта проблема всегда перед человечеством стояла и в древности тоже», — считает философ Виктор Аксючиц.

Дальним предкам повезло — в маленьких сообществах разбросанные по планете не могла возникнуть пандемия. Но Первая мировая показало, что страшнее бомб и пуль — настоящие властелины мира. В ходе боев погибли восемь с половиной миллионов человек — «испанка» унесла — 100 миллионов.

Тогда еще не знали о вирусах почти ничего, а это по сути был атипичный грипп. После случилось еще несколько вспышек, но их уже никто не помнит, потому что под микроскопом разглядели возбудитель и научились создавать простые вакцины.

Вирусы не считаются живыми существами, но ведут себя невероятно коварно. Например, Эбола, которая в 2015 году убила почти 12 тысяч человек в Африке. Эта зараза научилась обманывать иммунную систему. На создание эффективной вакцины ушло 20 лет.

ВИЧ нашел самое оригинальное решение — создает десятки тысяч копий себя с измененным генным кодом. Пока иммунная система убивает одну выявленную копию, ее замаскированные клоны продолжают уничтожать жертву. Вакцины до сих пор нет.

На разработку лекарства от коронавируса отвели восемь месяцев. Но срок приблизительный. Он очень похож на две разных заразы, которые поражали только летучих мышей и змей.

«Два таких генома соединились в одном вирусе и в результате он приобрел новые черты, в частности, синтез нового белка, который губителен для человека оказался», — поясняет доктор биологических наук, заведующая центральной научной лабораторией Тихоокеанского медицинского университета Наталья Плехова.

Чем быстрее вирус мутирует и находит новые лазейки в иммунитете жертвы, тем больше у него шансов на выживание, а люди, кажется, еще и помогают ему. Плоды прогресса иногда несут в себе яд. Вот, например, нобелевская премия за открытие азотных удобрений.

«Казалось, вот она пришла мировая радость, потому что все будут сыты. Через 15 лет оказалось, что фосфор и избыточный азот через цепочку трофического питания копится у нас в организме, вымывают кальций и делают прочие нехорошие вещи», — рассказывает профессор университета ИТМО Александр Ишевский.

Профессор честно признает, то что мы едим натуральным не назовешь: специально выведенные породы животных, генномодифицированные растения, и корма из химических лабораторий. Может ли все это стать дополнительным стимулом для мутаций невидимых властителей планеты? Некоторые ученые уверены, что — да. Но доказать это смогут только через пару десятков лет, как в случае с азотными удобрениями.

А еще искусственно выведенные породы пичкают антибиотиками, иначе — не выживут. Открытие пеницилина 100 лет назад было медицинским прорывом. Человек поставил микромир на колени. Сегодня микробы снова поднялись.

«Использование в любой ситуации или во многих ненужных ситуациях антибиотиков, приводит к тому, что появляются штаммы бактерий устойчивые к таким антибиотикам», — поясняет Александр Чепрунов.

Ученые уверены — еще 10-15 лет и появится супер инфекция, которая унесет жизни минимум 30 миллионов современных стерильных людей.

Мы конечно приспособимся, как всегда, будем вести войну всеми доступными средствами. Кажется, как только обезьяна взяла в руки палку она вступила в бесконечную гонку с природой, финиша у которой нет, но остановить прогресс и привести дыхание — значит проиграть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что распространение коронавируса в Китае замедлилось на 42,8%.