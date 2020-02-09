У бойфренда Бузовой фанаты заметили кольцо на руке, похожее на обручальное

У бойфренда Ольги Бузовой Давида Манукяна пользователи сети заметили кольцо на правой руке, похожее на обручальное. Ювелирное украшение подогрело слухи о тайной свадьбе влюбленных, пишет «Дни.ру».

Давида запечатлели на камеру коллеги. Артист полдня провел на студии, записывая новый трек, который он исполнил на видео. Внимательные поклонники разглядели на безымянном пальце правой руки кольцо, похожее на обручальное. Ролик Манукян опубликовал в сторис на своей странице в Instagram.

Instagram @dava_m

Фанаты отметили, что мужчины надевают это ювелирное украшение только после свадьбы, поэтому многие подписчики решили, что блогер с певицей тайно расписались. Не получив официального подтверждения от звезды, поклонники засыпали его вопросами о свадьбе.

«Получается, все уже состоялось?»

«А что это у нас такое на пальце красуется?»

«Посмотрите, они скрыли от нас торжество», — написали фолловеры.

Тем временем, сам Манукян и Бузова пока никак не комментируют эти слухи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова «засветила» подписчикам якобы помолвочное кольцо с бриллиантом.