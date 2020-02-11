Они подвели их к обрыву: в США вышел фильм-разоблачение о Майдане 2014 года

В США вышел разоблачительный фильм о Майдане. К трагическим событиям 2014-го прямое отношение имеют тогдашний президент Барак Обама и вероятный кандидат в будущие президенты Джо Байден.

Так утверждает автор документальной ленты, бывший советник Дональда Трампа и политический эксперт Майкл Капуто. Он провел свое расследование и уверен — политическая верхушка Штатов спровоцировала затяжной кризис на Украине.

«Я уверен, что американское правительство — особенно Госдеп и наше посольство в Киеве — подталкивали ситуацию к обрыву. В итоге все закончилось сотней погибших. А после этого американское правительство сказало: мы умываем руки, мы здесь ни при чем», — заявил автор фильма.

Капуто собрал десятки свидетельств — в фильме, в том числе, появляются грузинские снайперы, которых специально привезли в Киев для расстрела толпы. Журналист также выстраивает финансовую цепочку, показывая, как связаны Джо Байден, его сын Хантер и коррупционные махинации в компании «Бурисма».