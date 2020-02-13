Продажи противовирусных препаратов в России выросли в 3,5 раза

Продажи противовирусных препаратов в России выросли в три с половиной раза. «Известия» провели анализ аптечного рынка. Выяснилось — это связано, скорее с ростом заболеваемостью гриппом, а не со страхом перед коронавирусом.

Китайский патоген в свою очередь спровоцировал небывалый спрос на средства для повышения иммунитета, витамины С и D. Кроме того сохраняется ажиотаж и на медицинские маски. Кстати, на них Федеральная антимонопольная служба зафиксировала повышение стоимости практически во всех регионах России.

В Минздраве хотят заморозить цены на этот товар. Кроме того предупреждения направлены некоторым московским клиникам, которые за деньги предлагают гражданам пройти обследование на коронавирус.

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