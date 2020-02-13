Игрока «Манчестер Юнайтед» отправили в карантин из-за коронавируса

Игрока футбольной команды «Манчестер Юнайтед» посадили в карантин. Спортсмена из Нигерии Одиона Игало проверяют на наличие коронавируса.

Игало выступает нападающим за китайский клуб Шанхай Шеньхуа. В последнее время спортсмен не посещал ни Ухань, ни Китай в целом, однако брал частные тренировки у китайского тренера в Манчестере, сообщает The Mirror.

Теперь Одион будет вынужден провести в карантине 14 дней — столько длится инкубационный период у нового коронавируса. Футболисту не разрешили отправиться на тренировочную базу «Манчестер Юнайтед» — до конца карантина он будет заниматься отдельно, в Каррингтоне. По словам тренера команды, Игало предложена индивидуальная программа на время вынуждено отсутствия на базе.

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