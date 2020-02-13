Заболевших коронавирусом в России больше нет

После того, как в Чите выписали из больницы вылечившегося гражданина Китая, на территории России новый коронавирус остался только в экспериментальных лабораториях.

Тем россиянам, кто числится «подозрительным» и на карантине, пересчитали двухнедельный период наблюдения: не от обращения к медикам, а от момента пересечения границы. Из-за этого в Петербурге, пациенты инфекционной больницы отправились домой раньше, чем они ожидали.

Но к этой выписке, повышенный интерес, конечно, из-за дерзкой истории побега, который еще предстоит оценить.

Юристы в свою очередь говорят. Даже если вы считаете, что ваши права нарушены – нужно дождаться окончания карантина, а уже потом идти: в прокуратуру, суд или тот же Роспотребнадзор и доказывать, что врачи незаконно лишали свободы, потому что лучше такая безопасность, чем эпидемия.

Дмитрий Акимов продолжит.

А на страхе распространения эпидемии традиционно начинают наживаться предприимчивые мошенники и бизнесмены. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски. А в Москве разыскивают дельцов, которые «продали» более полумиллиона медицинских масок и исчезли.