Топ самых стильных нарядов на вечеринке журнала GQ

Ежегодно журнал GQ приглашает звездных гостей на закрытую вечеринку по случаю выхода рейтинга «100 самых стильных» по версии издания. В России список публикуется с 2007 года и включает в себя 50 российских и 50 иностранных имен. На этот раз знаменитости собрались в особняке на Малой Бронной в Москве, чтобы узнать, кому достанутся заветные статуэтки. 5-tv.ru специально для своих читателей подобрал ТОП-5 самых стильных нарядов на коктейле журнала GQ.

Анна Седокова и Янис Тимма

Для выхода в свет пара выбрала черные наряды. Исключением лишь стала белая футболка баскетболиста, которая выделялась на их общем черном фоне. Экс-солистка «ВИА Гры» предпочла для светской вечеринки длинное облегающее платье, утянув талию черным широким ремнем с золотой пряжкой. По признанию артистки, такой ремень обошелся ей в 83 тысячи рублей.

Никита Ефремов и Мария Ивакова

Наследник именитой фамилии предпочел для вечеринки элегантный мужской костюм, дополнив свой образ бабочкой. Возлюбленная актера — ведущая шоу «Орел и решка» Мария Ивакова — выбрала бежевое блестящее платье с длинным рукавом и нюдовые туфли на шпильке. Пара выглядела стильно и эффектно в нарядах с налетом ретро. Несмотря на то, что влюбленные продолжительное время старались скрывать роман, отныне они часто выходят в свет и не стесняются выражать открыто свои чувства.

Feduk и Александра Новикова

Федор Инсаров, более известный под сценическим псевдонимом Feduk, пришел в компании своей возлюбленной Александры Новиковой. Молодые люди предпочли вместо элегантных вечерних нарядов, люксовые костюмы от модного бренда. Образы дополнили мощные ботинки со шнуровкой. Автор хита «Розовое вино» долгое время не комментировал информацию о личной жизни, однако в феврале 2019 года подтвердил слухи о романе с дочерью известного ресторатора.

Елена Летучая

Российская телеведущая удивила публику необычным нарядом. Звезда программы «Ревизорро» появилась на вечеринке в белой блузке с огромным бантом. Стильный образ дополнили черный жакет и брюки с высокой талией. Судя по сторис в Instagram, знаменитость провела вечер в компании главного редактора Vogue Russia Марии Федоровой.

Екатерина Варнава

Звезда Comedy Woman предпочла яркий образ, выбрав для выхода в свет красную юбку. От того контрастнее смотрелась на ней белоснежная блузка и светлые лодочки, украшенные разноцветными камнями. К слову, артистка пришла на светское мероприятие в компании Евгения Бороденко. Ранее фанаты подозревали, что между ними роман, однако они вскоре убедились, что Варнаву и Бороденко связывает именно дружба.

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