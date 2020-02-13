Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США

Ляйсан Утяшева вместе с супругом юмористом Павлом Волей и детьми проводят время в Америке. Из-за гастролей мужа 34-летняя гимнастка уже длительное время вынуждена жить в Майами и самостоятельно вести хозяйство. Знаменитость поделилась с подписчиками неутешительной новостью — оказывается, жизнь в Штатах отнюдь не идеальна.

Звезда опубликовала в Instagram видео, в котором поделилась рецептом овощного супа и показала, как правильно готовить это блюдо. Ляйсан Утяшева отметила, что продукты питания в США не отличаются хорошим качеством, однако стоят очень дорого.

«Очень дорогие продукты здорового питания. Овощи стоят, как золото. Выглядят изумительно, но при этом они безвкусные и будто пластмассовые. А самый простой овощной суп в ресторане с „organic food“, стоил зачастую дороже, чем мясное блюдо», — поделилась знаменитость.

Instagram @liasanutiasheva

При этом, по словам Ляйсан Утяшевой, вредная пища в Америке стоит гораздо меньше и купить ее можно везде.

«Фастфуд на каждом углу и стоимость — доступнее в разы!» — посетовала гимнастка.

Поклонники Ляйсан Утяшевой впечатлились навыками готовки кумира и ее знаниями. В комментариях фанаты оставили множество слов похвалы любимице.

«А Павлу-то с женой повезло! Красивая, умняшка, да еще такая хозяйка на кухне!» — заключил юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ляйсан Утяшева похвастась безупречной растяжкой, выполнив шпагат под музыку.