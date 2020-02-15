Лукашенко собирается забирать недостающую нефть из транзитной трубы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил — если Россия не поставит нефть в нужных объемах, то белорусская сторона начнет выкачивать ее из транзитной трубы.

Белорусский лидер подчеркнул, что он «никого не шантажировал, а сказал» — его государству недопоставлено 1,5 миллиона тонн нефти. Этот недостаток топлива Белоруссия и собирается восполнить, пишет БелТА.

Александр Лукашенко добавил, что Белоруссии так и не выплатили компенсацию за грязную нефть из «Дружбы». Из-за некачественного топлива было испорчено оборудование в Моозыре и Новополоцке.

Глава Белоруссии сообщил, что его государство продолжит закупать топливо в других странах, даже если его стоимость будет превышать российский ценник. Диверсификация закупок, по словам Лукашенко, необходима для того, «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях».

Известно, что переговоры о поставках нефти из России в Белоруссию продолжались до позднего вечера 31 декабря 2019 года. О прекращении транспортировки нефти из РФ белорусская сторона сообщила 3 января.

Позже Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о том, что условия по покупке российской нефти в 2020 году будут не хуже, чем в 2019-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что переговоры России и Белоруссии по нефти прокомментировал Дмитрий Песков.