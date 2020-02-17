Захарова прокомментировала итоги Мюнхенской конференции

Уровень Мюнхенской конференции по безопасности не выдерживает никакой критики. Об этом, комментируя итоги встречи, заявила официальный представитель российского МИДа.

По словам Марии Захаровой, участники форума вместо того, чтобы обсуждать глобальные конфликты, преследовали собственные интересы. В какой-то момент встреча приобрела «антикитайский крен». Во время дискуссий участники выставили Поднебесную угрозой всему мировому сообществу из-за ее политики. Тогда как Пекину сегодня требуется поддержка в борьбе с коронавирусом. Никто, кроме российской делегации, не предложил помощи.

В то же время мировые лидеры были вовлечены в изучение так называемого «феномена Украины». Захарова выразила удивление, что ни у кого не возникло вопроса по поводу настоящей идеологии Киева — нарастающего украинского национализма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдепе отказались раскрывать подробности встречи Помпео и Лаврова в Мюнхене.