В Москве с подозрением на коронавирус госпитализирована студентка МГУ
Заболевшая гражданка Китая ездила на Родину и вернулась в Россию 8 февраля.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Зураб Джавахадзе; www.globallookpress.com / Liu Kun, Liu Chan,
В Москве с подозрением на коронавирус госпитализирована китайская студентка. Как стало известно 5-tv.ru, девушка проживала в общежитии МГУ. Недавно она ездила на родину и вернулась в Россию из Китая 8 февраля. По предварительным данным, у заболевшей тяжелая форма ОРВИ, бригада скорой помощи отвезла ее в больницу.
В Роспотребнадзоре сообщили, что пока не располагают информацией об этом случае.
Ранее 5-tv.ru сообщал о регистрации первого случая коронавируса у граждан России. Заболевшая — туристка на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии из-за вспышки опасного заболевания. Как сообщили в российском посольстве, в ближайшее время женщина будет госпитализирована. Всего на борту теплохода 24 россиянина.
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