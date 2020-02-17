В Москве с подозрением на коронавирус госпитализирована студентка МГУ

В Москве с подозрением на коронавирус госпитализирована китайская студентка. Как стало известно 5-tv.ru, девушка проживала в общежитии МГУ. Недавно она ездила на родину и вернулась в Россию из Китая 8 февраля. По предварительным данным, у заболевшей тяжелая форма ОРВИ, бригада скорой помощи отвезла ее в больницу.

В Роспотребнадзоре сообщили, что пока не располагают информацией об этом случае.

Ранее 5-tv.ru сообщал о регистрации первого случая коронавируса у граждан России. Заболевшая — туристка на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии из-за вспышки опасного заболевания. Как сообщили в российском посольстве, в ближайшее время женщина будет госпитализирована. Всего на борту теплохода 24 россиянина.