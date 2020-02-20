Полицейские пострадали в стычках из-за эвакуированных из Китая украинцев
После столкновений в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять сотрудников охраны правопорядка и один гражданский.
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Фото, видео: ТАСС / Zuma; YouTube / Думская Нет
В столкновениях митингующих с полицией в поселке Новые Санжары Полтавской области пострадали десять человек, из них девять — это сотрудники правоохранительных органов. Сообщение об этом появилось на официальной странице в Facebook Национальной полиции Украины. По факту протестных действий в Полтавской области открыто два уголовных производства.
«Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка», — говорится в сообщении.
В ведомстве также рассказали, что в ходе столкновений один из протестующих против размещения эвакуированных из КНР украинцев в санатории рядом с Новыми Санжарами попытался совершить наезд на сотрудников полиции.
45 украинцев, эвакуированных из Уханя, стали причиной возникновения столкновений жителей поселка Новые Санжары Полтавской области с полицией. Сельчане, опасаясь заражения опасным вирусом, соорудили баррикады, чтобы транспорт с не смог проехать. В автобус с эвакуированными участники акции бросали камни, палки и бутылки. Полицейским пришлось стянуть на место бронетехнику.
Власти распорядились усилить охрану на месте обсервации. За находящимися на карантине круглосуточно будут наблюдать врачи.
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