Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор относительно ситуации в сирийской провинции Идлиб. Как отмечается в сообщении администрации турецкого лидера, главы государств выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по урегулированию конфликта в арабской республике. В частности, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.

Кроме того, президент республики «подчеркнул необходимость сдерживания» войск президента Башара Асада в этой сирийской провинции.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор обоих лидеров.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины. В ответ на это террористы усилили свои атаки. Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в этой сирийской провинции является «лишь вопросом времени», все приготовления для ее проведения уже завершены.

В пятницу Владимир Путин также обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг Идлиба.