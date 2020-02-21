Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

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Сергей Зеленский
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Ранее в Кремле анонсировали телефонный разговор обоих лидеров.

Фото: www.globallookpress.com / President of Russia

Тема:
Война в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор относительно ситуации в сирийской провинции Идлиб. Как отмечается в сообщении администрации турецкого лидера, главы государств выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по урегулированию конфликта в арабской республике. В частности, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.

Кроме того, президент республики «подчеркнул необходимость сдерживания» войск президента Башара Асада в этой сирийской провинции.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор обоих лидеров.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины. В ответ на это террористы усилили свои атаки. Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в этой сирийской провинции является «лишь вопросом времени», все приготовления для ее проведения уже завершены.

В пятницу Владимир Путин также обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг Идлиба.

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