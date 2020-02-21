Зеленский накажет подстрекателей к беспорядкам в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выявить и наказать организаторов беспорядков в украинском поселке Новые Санжары, где в санатории на карантин поместили эвакуированных из китайского города Ухань соотечественников из-за коронавируса. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном в соцсетях.

«Вчера по вашим указаниям не просто бросали камни в автобусы с людьми, нет. Это были камни в остатки вашего достоинства, порядочности и чести. А поэтому подчеркиваю, заказчики и организаторы понесут ответственность», — сказал он.

По словам Зеленского, сейчас уже не то время, когда можно зарабатывать политические очки ценой общественного порядка.

«Когда-то нам навязывали идеологию, основанную на принципе незаменимых не бывает, но это давно в прошлом», — добавил он, но не конкретизировал возможные увольнения.

По словам Зеленского, история с коронавирусом и возвращением украинских граждан из Китая стала очередным экзаменом для общества. Он упрекнул и медиков, причастных к эвакуации граждан.

«Вчера кто-то, к сожалению, забыл клятву Гиппократа», — сказал Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столкновения митингующих с полицией начались в поселке Новые Санжары Полтавской области, в один из санаториев которого прибыли автобусы с эвакуированными из Китая из-за коронавируса гражданами Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшие события можно сравнить со средневековым укладом.