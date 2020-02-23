Турции напомнили, кто в Сирии главный

На этой неделе обострилась ситуация в Сирии. Настолько, что в четверг Ангела Меркель и Эммануэль Макрон звонили Владимиру Путину и просили рассказать, что же там происходит.

А там еще в январе начали сгущаться тучи вокруг провинции Идлиб. Последнего места концентрации боевиков или, так называемой, вооруженной оппозиции. Ранее она активно поддерживалась Западом, а сейчас — Турцией. Сирийские войска пытаются их локализовать, те сопротивляются.

За последние несколько недель есть погибшие с трех сторон: Сирии, оппозиции и Турции. Последний факт вызвал гнев президента Эрдогана. Он сказал, что Дамаск заплатит за это высокую цену. А уже в пятницу он тоже позвонил Путину. Как сообщает турецкая пресс-служба, Анкара заявила Москве о необходимости сдерживания армии Сирии. Чуть ранее Евросоюз официально осудил сирийские действия. В общем, давят, защищая своих карманных боевиков.

Теперь давайте разберемся. В четверг бандиты попытались атаковать позиции сирийских войск в районе деревни Нейраб. Это совсем рядом с Идлибом. И если бы им удалось оттеснить сирийцев, то трасса М-5, которая соединяет Алеппо и Дамаск, вновь оказалась бы в руках террористов. А это опять разрезанная страна. Разумеется, правительственные войска всеми силами старались не допустить катастрофы и приняли бой. А еще попросили помощи у российских ВКС. И, разумеется, мы помогли. К концу дня, террористы отступили.

Смотрите, есть сочинские соглашения, в которых черным по белому прописано, что в районе этих территорий действует режим прекращения огня. Но. Ведь именно Турция обязалась обеспечить там мир и спокойствие. Однако террористы здесь не унимаются.

А также не забывайте еще один ключевой пункт — вся территория Сирии должна находиться под контролем Дамаска. И именно на этом факте акцентировал внимание своего турецкого коллеги Владимир Путин. Нужно уважать суверенитет и целостность Сирийской Арабской Республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг Идлиба.