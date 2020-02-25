Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 220 человек
Власти страны принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса.
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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru
По последним данным число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 220 человек — эта страна лидирует по распространению инфекции в Европе. Туристы отменяют поездки. В Венеции закрыты школы, университеты. За ситуацией в Италии следит Томаззо Боржоми. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что съемки седьмой части фильма «Миссия невыполнима» сорваны из-за коронавируса. Решение было принято в качестве мер предосторожности, а также для безопасности актеров и съемочной группы.
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