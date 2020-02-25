Ветер срывает крыши с домов: ураган обрушился на Ставрополь

Сильнейший ураган обрушился на Ставрополье. В некоторых районах объявлен режим ЧС. Ветер срывает крыши с домов, валит заборы, дорожные знаки и даже грузовики. Это попало на камеру видеорегистратора. Автомобиль буквально скатился в кювет прямо во время движения. Из-за обрыва проводов без света остались 25 тысяч человек. Некоторые населенные пункты оказались еще и во власти настоящей пыльной бури. Видимость снизилась до нескольких метров.

«Ветер порывистый, я стою за стеной и если я сейчас выйду, меня просто снесет», — говорят очевидцы.

Мощный циклон задел также Ростовскую и Волгоградскую области. Проливные дожди не просто затопили дороги, а размыли их. Образовались огромные ямы, в которые едва не угодили припаркованные автомобили. Экстренные службы просят местных жителей держаться подальше от шатких конструкций, а по возможности, вообще оставаться дома.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись, на которой видно, как двоих детей волной унесло в открытое море в Лазаревском.