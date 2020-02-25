Страны ЕС могут приостановить действие Шенгена из-за коронавируса

Еврокомиссия разрешила отдельным странам ЕС приостанавливать действие Шенгенского соглашения и вводить дополнительные меры контроля на границе из-за коронавируса. Сегодня первые случаи заражения подтвердились сразу в нескольких странах: в Хорватии, Швейцарии, Австрии, материковой Испании — конкретно в Каталонии.

Во Франции проверили всех пассажиров междугороднего автобуса лишь потому, что один из них чихнул. На испанском острове Тенерифе в карантине оказались почти тысяча человек. Среди них двое россиян. Все они проживают в отеле, где у одного из постояльцев выявили новый вирус. Здание взяли под усиленную охрану. Люди оказались в блокаде.

«К сожалению, у нас нет достаточной информации, нас держат в неведении. Мы все ждем сообщений из местных органов здравоохранения. Мы должны были вылететь сегодня утром домой, но рейс мы уже пропустили. Мы просто ждем новостей», — заявила Крис Беттс.

Коронавирус атаковал и Ближний Восток. В Иране зараженных уже около сотни, среди них заместитель министра здравоохранения. Число жертв увеличилось до 15. Власти Омана, Ирака, Арабских Эмиратов, Пакистана, Афганистана и Армении закрыли авиасообщение с Ираном. В турецкой Анкаре экстренно приземлился пассажирский авиалайнер из Тегерана. У семнадцати пассажиров оказалась повышена температура. В итоге, 132 человека, включая экипаж, поместили на карантин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в УЕФА не исключают отмену или перенос Евро-2020 из-за коронавируса.