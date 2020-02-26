Российские дети отправили более 300 рисунков китайским врачам и пациентам

Более 300 детских рисунков и поделок отправились из Владивостока в больницы Китая в поддержку борющихся с коронавирусом врачей и пациентов. В Приморье прошла акция «Рука об руку, сердце к сердцу».

21 февраля в Медицинском центре Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) творческие работы передали в китайское консульство. В своей речи генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь отметил, что китайская сторона очень тронута поддержкой русских людей.

«Мы ощущаем вашу поддержку и любовь — это самое лучшее средство от болезни. Уверен, что вместе мы скоро победим этот вирус», — отметил консул и выразил огромную благодарность всем мальчикам и девочкам.

В акции приняли участие дети сотрудников медцентра ДВФУ, ученики школ Владивостока, юные мастера Приморского регионального отделения Творческого Союза художников России, воспитанники школы одаренных детей, ребята из реабилитационного центра «Альтус», пациенты детских краевых больниц и онкодиспансера.

«Китайские врачи — герои. Они жертвуют своими жизнями ради любви ко всем людям нашей планеты. Через российских детей мы передаем свою любовь и моральную поддержку тем героям, которые гибнут от очень серьезной инфекции на своих рабочих местах», — сказал проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак.



«Дети, как взрослые, могут чувствовать боль и проблемы других людей, сопереживать им. В нашем коллективе акция нашла горячий отклик среди маленьких пациентов, их родителей и детей сотрудников многопрофильной клиники», — отметила главный врач детской краевой клинической больницы № 1 Владивостока Надежда Горелик.

По данным Минздрава РФ, акция «Рука об руку, сердце к сердцу» продолжается. Важным событием станет ответная фотосессия китайских врачей с полученными рисунками из России. Эти фотографии представят на фотовыставках Владивостока.

Ранее 5-tv.ru писал, что Италия лидирует по распространению коронавируса в Европе.