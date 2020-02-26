На Украине заявили о подготовке к «наступлению России» в Донбассе
Политолог Александр Асафов объяснил заявление секретаря СНБО о «российской агрессии» желанием вытеснить из информационного поля новость о скандале в Новых Санжарах.
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Фото, видео: РИА Новости / Стрингер, 5-tv.ru
Киев готовится к возможному наступлению «российских вооруженных сил» в Донбассе. Об этом в эфире радиостанции «Новое Время» заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По его словам, Совет рассчитал пять сценариев развития конфликта в юго-восточной части страны. Один из них якобы предполагает полномасштабное наступление России. Данилов заверил, что Киев достойно ответит на любой из этих вариантов. Методы сдерживания «агрессии» заложены в гособоронзаказ, сказал глава СНБО. При этом на Украине намерены завершить конфликт в Донбассе без потери территорий.
Как полагает политолог Александр Асафов, Данилов сделал громкое заявление с целью вытеснить из информационного поля новость о случившемся в украинском поселке Новые Санжары. Как писал 5-tv.ru, там произошли протесты против размещения в санатории соотечественников, эвакуированных из Китая из-за коронавируса.
«Этот скандал негативно показывает состояние украинского общества, украинской власти и фактическое отсутствие государства в ряде территорий. Это нужно чем-то загасить, и на помощь приходит старинная украинская уловка — обвинение России в подготовке к наступлению», — говорит политолог.
По мнению Асафова, инцидент в Новых Санжарах повлиял на отношение к Украине мирового сообщества и не добавил шансов для встречи в «нормандской четверки».
«Россия не готова встречаться и обсуждать отсутствие каких-либо действий, а Украине эта встреча необходима. Зеленский потратил аванс времени, который он выпросил на предыдущей встрече. Ему нужен новый, но сделать он не может ничего. Единственное, что возможно — такие нехитрые двухходовые истории, чтобы погасить один скандал и создать возможные основания для следующей встречи в „нормандском форме“, которых пока не просматривается. Зеленский идет на различные уловки, чтобы показать остальным участникам, что существует угроза, что они настроены не только на противодействие, но и на мир. Думаю, после этого господина (Данилова — Прим.ред.) Зеленский выступит с похожей историей», — заключил политолог.
Ранее 5-tv.ru писал, что секретарь СНБО Украины предсказал развал России.
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