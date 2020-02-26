Задержанный в Москве вербовщик «Правого сектора»* осужден на четыре года колонии. По версии следствия, Игорь Пирожок создавал отряд для помощи украинским силовиками в Донбассе.

Пирожок был задержан 9 апреля 2019 года. Согласно данным расследования, он приехал в Подмосковье в начале 2018 года, где стал распространять идеологические и агитационно-пропагандистские материалы запрещенной в России праворадикальной группировки. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье — «Организация деятельности экстремистской организации».

* — запрещена в РФ.