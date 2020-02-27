В сети появилась молитва от коронавируса

Пока медики изучают штамм коронавируса и пытаются найти способ борьбы с как минимум его распространением, другие пытаются на этом либо хайпануть, либо заработать, обманывая тех, кто готов поверить в любые чудеса.

Так, в сети распространяется текст исцеляющей молитвы, якобы способной, как утверждается, уберечь от заражения коронавирусом, пишет интернет-портал Clutch.

По факту, это достаточно известная молитва о болящих, которая встречается в каждом молитвослове. То есть, это универсальное обращение к Богу, которое используется в случае любой болезни или распространения в мире напасти, плохо поддающейся лечению.

«Владыка, Вседержитель, Святый Царю, наказывай, но не умерщвляй, возноси ниспадающих и возводи низверженных, телесные человеческие скорби исправляй, молю Тебя, Боже наш, раб Твой немощный. Посети меня милостию Твоею, прости мне всякое согрешение вольное и невольное. Мне, Господи, врачебную Твою силу с Небес ниспошли, прикоснись к телу, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, будь врачевателем раба Твоего».

И, прочитав молитву, важно помнить, что пренебрегать своей безопасностью все же нельзя. Необходимо регулярно посещать врачей, проводить профилактику и в случае появления первых симптомов - немедленно обратиться за медпомощью.

А вот доверять разрекламированным в сети лекарствам нельзя. Специалисты ежедневно предупреждают, что вакцина еще не изобретена.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Роспотребнадзоре рассказали, как передается коронавирус, и что нужно делать, чтобы не заразиться. В первую очередь медики призывают соблюдать правила личной гигиены. Причем не только как можно чаще мыть руки, но и регулярно протирать мобильные телефоны и планшеты. Установлено, что китайский вирус передается не только воздушно-капельным путем, но и через воду и грязные руки.