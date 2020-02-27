В сети появилась молитва от коронавируса
Новости о распространении вируса по всему миру поступают ежечасно, что заставляет людей идти на неожиданные меры по борьбе с ним. Зачастую они готовы поверить чему угодно и во что угодно.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Cozzoli/Fotogramma/Ropi, 5-tv.ru
Пока медики изучают штамм коронавируса и пытаются найти способ борьбы с как минимум его распространением, другие пытаются на этом либо хайпануть, либо заработать, обманывая тех, кто готов поверить в любые чудеса.
Так, в сети распространяется текст исцеляющей молитвы, якобы способной, как утверждается, уберечь от заражения коронавирусом, пишет интернет-портал Clutch.
По факту, это достаточно известная молитва о болящих, которая встречается в каждом молитвослове. То есть, это универсальное обращение к Богу, которое используется в случае любой болезни или распространения в мире напасти, плохо поддающейся лечению.
«Владыка, Вседержитель, Святый Царю, наказывай, но не умерщвляй, возноси ниспадающих и возводи низверженных, телесные человеческие скорби исправляй, молю Тебя, Боже наш, раб Твой немощный. Посети меня милостию Твоею, прости мне всякое согрешение вольное и невольное. Мне, Господи, врачебную Твою силу с Небес ниспошли, прикоснись к телу, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, будь врачевателем раба Твоего».
И, прочитав молитву, важно помнить, что пренебрегать своей безопасностью все же нельзя. Необходимо регулярно посещать врачей, проводить профилактику и в случае появления первых симптомов - немедленно обратиться за медпомощью.
А вот доверять разрекламированным в сети лекарствам нельзя. Специалисты ежедневно предупреждают, что вакцина еще не изобретена.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Роспотребнадзоре рассказали, как передается коронавирус, и что нужно делать, чтобы не заразиться. В первую очередь медики призывают соблюдать правила личной гигиены. Причем не только как можно чаще мыть руки, но и регулярно протирать мобильные телефоны и планшеты. Установлено, что китайский вирус передается не только воздушно-капельным путем, но и через воду и грязные руки.
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