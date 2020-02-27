Военный источник опроверг сообщение о захвате Серакиба боевиками

Российский военный источник опроверг информацию турецких СМИ о том, что Серакиб в сирийской провинции Идлиб перешел под контроль боевиков. Согласно его данным, атаки вооруженных бандформирований при поддержке армии Турции были успешно отражены правительственными войсками республики.

«Город находится под полным контролем сирийского правительства, где, несмотря на регулярные атаки боевиков, продолжаются разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни», — цитирует источник РИА Новости.

В районе города Серакиба проходят столкновения военных с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками. В начале февраля сирийская армия освободила город. С тех пор вооруженные банды пытаются вернуть его под свой контроль.

В начале зимы сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, таким образом, оставив позади наблюдательные пункты Турции. Действия военных сил привели к тому, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если войска не будут выведены за линию постов.

В свою очередь, российские власти, поддерживающие действия Дамаска в Идлибе, пытаюсь сгладить конфликт с помощью переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 20 февраля Турция применила артиллерию для поддержки наступления террористов в Идлибе. В итоге протурецким боевикам удалось прорвать оборону сирийской армии. Чтобы они не проникли вглубь сирийской территории, удары по напавшим нанесли самолеты ВКС России.