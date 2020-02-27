Дмитрий Дибров рассказал, как чувствует себя после больницы

Дмитрий Дибров выписан из больницы после перенесенного им микроинсульта и в ближайшее время вернется на работу. В телефонном интервью 5-tv.ru телеведущий заявил, что вернулся домой, чувствует себя хорошо и поблагодарил за проявленное к нему внимание.

Интерфаксу Дибров сообщил, что не просто завтра приступит к работе, а даже и не прерывал ее в больнице. А агентство РИА Новости выяснило у него, что врачи рекомендовали 60-летнему телеведущему сделать выводы из произошедшего и дали несколько важных рекомендаций, которым он намерен следовать.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Дмитрию Диброву внезапно стало плохо 17 февраля в столичном кинотеатре, куда он пришел на премьеру фильма Егора Кончаловского «На Луне». Потерявшему сознание телеведущему вызвал скорую ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович. Он же позвонил жене Диброва, а пока ждали медиков, попросил совета у коллеги — доктора Елены Малышевой. Позже представитель Дмитрия Табриз Шахиди сообщил, что врачи диагностировали у журналиста микроинсульт. Сам Дибров через несколько дней выложил в Instagram фото, на котором играет в больничной палате на банджо.