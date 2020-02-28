Партия Эрдогана объявила сирийские войска «вражескими целями»

Анкара нанесла ответные удары по позициям сирийской армии в провинции Идлиб. Это случилось после того, как в результате обстрела погибли 33 турецких военных. Об этом заявили в администрации президента Турции. Тем временем, как сообщают СМИ Сирии, турецкие войска в эти минуты обстреливают позиции вблизи Алеппо. Об убитых и раненых не сообщается. Армия арабской республики ответного огня не открывала.

В свою очередь пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что Сирия и те государства, которые ее поддерживают, являются «вражескими целями».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США поддерживают Турцию по ситуации в Сирии.