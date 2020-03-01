Бойфренд погибшей в московской бане считает ЧП с сухим льдом несчастным случаем

Бойфренд погибшей в бассейне московского банного комплекса Натальи М. в беседе с 5-tv.ru отметил, что считает ЧП с сухим льдом несчастным случаем.

Мужчина подчеркнул, что наказывать кого-то за произошедший трагический инцидент нет необходимости. На своей странице в одной из социальных сетей возлюбленный погибшей написал, что в настоящий момент ему очень тяжело в моральном плане.

Вечером 28 февраля инстаблогер Катерина Диденко праздновала день рождения в компании из 18 человек в банном комплексе Москвы. В разгар вечеринки отдыхающие высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало быстро заполняться дымом. Находившиеся в бассейне начали задыхаться и потеряли сознание в воде. Двое человек, в том числе Наталья М., погибли на месте, захлебнувшись, а муж Диденко скончался в больнице. Еще несколько гостей получили химические ожоги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прокомментировал ЧП в московской бане продавец сухого льда. Тем временем в сети подписчики буквально затравили блогершу Катерину Диденко, которая после смерти мужа продолжила выкладывать в Instagram сторис. На роликах мать двоих детей, потерявшая мужа, рыдала и просила психологической помощи. Такой поступок осудила певица Юлия Савичева, назвав блогершу «оторванной от реальности». А между тем, за сутки после трагедии в Instagram Диденко увеличилось число подписчиков — с одного миллиона до миллиона трехсот тысяч человек.