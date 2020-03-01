Информацию о сбитом в Идлибе самолете в Минобороны РФ назвали фейком

В Минобороны РФ опровергли распространяемую в сети информацию о сбитом в провинции Идлиб самолете, назвав публикации фейком.

«Самолеты ВКС России выполняют задачи в Сирии в обычном режиме», — цитирует ведомство РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в сети активно распространяется видео, на котором видно, что, предположительно, сбит некий летательный аппарат. По некоторой информации это может быть беспилотный летательный аппарат (БЛА).