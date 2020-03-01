Информацию о сбитом в Идлибе самолете в Минобороны РФ назвали фейком
В сети активно распространяется видео, на котором видно, что, предположительно, сбит некий летательный аппарат.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /Juma Mohammad, Twitter @JennRollins1002, /recep86847683
В Минобороны РФ опровергли распространяемую в сети информацию о сбитом в провинции Идлиб самолете, назвав публикации фейком.
«Самолеты ВКС России выполняют задачи в Сирии в обычном режиме», — цитирует ведомство РИА Новости.
Как сообщалось ранее, в сети активно распространяется видео, на котором видно, что, предположительно, сбит некий летательный аппарат. По некоторой информации это может быть беспилотный летательный аппарат (БЛА).
Нашли ошибку?