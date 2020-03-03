Эксперты расследуют массовый вброс фейков о коронавирусе

У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвержден коронавирус. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу заболевания. Там добавили, что инфицированный был немедленно изолирован. Уже определен круг лиц, с которыми пациент общался после возвращения из Италии. За ними наблюдают врачи. Мерить температуру будут и у пассажиров московского метро, не у всех, лишь выборочно.

А полиция по всей России сейчас разыскивает жительницу Севастополя. Она через окно сбежала из больницы, куда ее определили на карантин после возвращения из Китая. В соцсетях беглянка заявила: мол, врачи не имели права держать ее в клинике.

И поводом для такого безответственного и опасного поведения, вполне возможно, стали вбросы и откровенные фейки, распространяемые в интернете и мессенджерах. Например, про якобы 20 тысяч заболевших только в столице.

Георгий Гривенный об информационной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у родственников заразившегося коронавирусом москвича симптомов заболевания нет.