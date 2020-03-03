Кто станет соперником Трампа на выборах президента США?

В США проходит так называемый «супервторник». Демократы должны выдвинуть кандидата, который составит основную конкуренцию Дональду Трампу на предстоящих выборах президента.

Внутрипартийные собрания пройдут сразу в 14 штатах. Самые сильные претенденты – сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент США Джо Байден.

Выступая накануне в Северной Каролине, президент США дал весьма резкую оценку своим оппонентам-демократам.

«Неважно о каком кандидате демократов ты говоришь. Ты понимаешь любого из них. Они теперь все против Берни Сандерса. Берни – сумасшедший. Он сходит с ума. И будет еще больше сходить с ума, когда поймет, что с ним сделают. А Джо Байден всегда сонный. Он не знает, где находится. Он даже не может понять, в каком он офисе. Его собираются посадить в Белый дом, и другие люди будут управлять страной, а он сидеть дома и смотреть телевизор», – сказал Дональд Трамп.

По мнению Трампа, именно из-за таких кандидатов миллионы избирателей-демократов присоединяются к Республиканской партии, которую президент называет великой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети распространяется ролик, на котором «Трамп» расстреливает своих оппонентов.