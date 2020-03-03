Журналистов не пустят на заседания ОПЕК+ из-за коронавируса

Секретариат Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) решил ограничить доступ прессы и телевидения на заседания международной межправительственной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Мы будем вынуждены ограничить доступ для всех СМИ, к сожалению. Это меры безопасности в связи с коронавирусом», — сказал собеседник агентства.

Во-первых, журналистов не пустят на встречу министров стран ОПЕК+ в Вене, которая состоится 4 марта. Также они не смогут войти в здание секретариата 5 и 6 марта, когда там будет обсуждаться будущее сделки по сокращению добычи нефти.

О своем решении секретариат ОПЕК объявил за день до мониторингового заседания министров. Большинство журналистов уже прибыли в Вену для работы на мероприятии. Теперь им придется освещать переговоры на улице, у дверей секретариата.

По состоянию на 3 февраля, в Австрии подтвердились 18 случаев заражения коронавирусом. Половина из заболевших живут в Вене.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее ОПЕК+ предварительно одобрил сохранение статуса-кво в объемах добычи нефти.