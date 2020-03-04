Минобороны РФ жестко раскритиковало действия Турции в Сирии
В 2018 году Анкара взяла на себя обязательства вытеснить террористов от границ зоны деэскалации, однако вместо этого турецкая армия фактически соединилась с отрядами боевиков.
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Фото, видео: ТАСС / Zuma; 5-tv.ru
Турция перебросила в Идлибскую зону деэскалации в Сирии военную группировку численностью с механизированную дивизию. Она может насчитывать до 14 тысяч военных и около 250 танков. Об этом заявили в российском Минобороны. Турецкая армия фактически соединилась с отрядами боевиков. В ведомстве отметили, что такие действия — прямая угроза безопасности в регионе и явное нарушение сочинских договоренностей. В 2018 году Анкара взяла на себя обязательства вытеснить террористов от границ зоны деэскалации.
«Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами. Атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населенных пунктов и российской авиабазы Хмеймим из спорадических стали ежедневными. Все это время никого в Европе и США не интересовала реальная гуманитарная ситуация внутри и вокруг Идлиба и причины демонстративного невыполнения своих обязательств турецкой стороной», — рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Напомню, ситуация вокруг Идлиба обострилась в конце февраля. Тогда боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли удар, в результате которого, по заявлению Анкары, погибли 33 турецких военнослужащих. В Минобороны России в ответ сообщили, что эти бойцы были в рядах террористов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что турецкие власти сильно завышают число беженцев из Идлиба.
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