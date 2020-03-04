Улицы итальянских городов опустели из-за коронавируса

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В стране, которая стала крупнейшим очагом инфекции в Европе, массово отменяют крупные мероприятия, закрываются детские сады и школы, встала туристическая отрасль.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cozzoli/Fotogramma/Ropi; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Италии, которая стала крупнейшим очагом коронавируса в Европе, массово отменяют крупные мероприятия — даже в тех зонах, которые не под карантином. Так, власти решили отказаться от главного матча чемпионата страны по футболу. Закрываются детские сады и школы, встала туристическая отрасль. Убытки уже составляют миллиарды евро.

Как выживает страна в условиях изоляции? В Италию отправился корреспондент Дмитрий Зименкин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус вынудил Новака и генсека ОПЕК здороваться ногами.

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