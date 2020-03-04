Коронавирус вынудил Новака и генсека ОПЕК здороваться ногами

Министр энергетики России Александр Новак поздоровался с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо ногами. Причиной шуточного приветствия стала угроза заражения коронавирусом. Видео с «ногопожатием» появилось на странице организации в Twitter.

Новак и Баркиндо встретились 4 марта в рамках министерского заседания мониторингового комитета ОПЕК+. На видео они стоят в кабинете генсека в штаб-квартире организации в Вене. Смеясь, чиновники соприкоснулись правыми ногами на несколько секунд, имитируя рукопожатие.

Тем самым российский министр и генсек поддержали китайское ноу-хау — в Поднебесной пару дней назад стало вирусным видео, на котором мужчины здороваются, поочередно соприкасаясь сначала правой, а потом левой ногами. Это позволяет исключить контакт незащищенными частями тела.

На самом деле Новак и Баркиндо общались друг с другом без каких-либо видимых ограничений. Так, на видеотрансляции из зала заседания все спокойно жали друг другу руки. В частности, было запечатлено рукопожатие российского министра и генсека ОПЕК в кабинете последнего.

Как сообщал 5-tv.ru, встреча представителей стран ОПЕК+ проходит с 4 по 6 марта в условиях беспрецедентных мер безопасности. Организация приняла их из-за коронавируса — в Вене выявили девять случаев заражения COVID-19. Всем делегатам на входе в здание секретариата ОПЕК измеряют температуру тела. При этом число участников заседаний было сокращено до минимума. В здание также не пустили журналистов. Это произошло впервые в истории организации.