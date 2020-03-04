Под Курском пенсионерка забила до смерти мужа костылем и кухонным топориком

Жительница Курской области забила до смерти мужа костылем и кухонным топориком. Как сообщает региональный СК, семейная драма разыгралась в квартире одного из домов на Садовой улице в городе Курчатов.

По версии следствия, 62-летняя женщина повздорила с благоверным на фоне неприязненных отношений. В какой-то момент разъяренная пенсионерка набросилась на мужчину с костылем и кухонным топориком. От многочисленных травм 61-летний пострадавший скончался.

Подозреваемую задержали. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об аресте женщины.