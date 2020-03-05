Целый этаж поликлиники закрыли в Петербурге из-за подозрения на коронавирус

Целый этаж поликлиники на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге закрыли для пациентов из-за подозрения на коронавирусную инфекцию у одной из посетительниц. Об этом сообщается в Telegram-канале 78.ru.

Со ссылкой на источник телеканал сообщил, что за час до введения противоэпидемических мер на прием в поликлинику пришла женщина с высокой температурой. Она рассказала, что недавно вернулась из Италии.

По уточненной информации, пациентка прилетела в Петербург из Милана. За помощью с симптомами ОРВИ она обратилась в поликлинику №83. Ее решили госпитализировать в Боткинскую больницу. Поликлиника возобновит работу в штатном режиме примерно через три часа после проведения дезинфекции.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Италия стала эпицентром вспышки коронавируса в Европе. В России регулярно госпитализируют людей, приехавших из этой страны, с подозрением на COVID-19. Так, недавно из-за студента-итальянца в Санкт-Петербурге заперли на две недели всех жильцов общежития СЗГМУ имени И. И. Мечникова.