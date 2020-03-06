Перемирие в Идлибе: Итоги переговоров Путина и Эрдогана в Москве
Россия и Турция договорились о создании зоны безопасности в сирийском Идлибе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Klimentyev/Kremlin Pool; 5-tv.ru
С 00 часов 6 марта в сирийском Идлибе начинает действовать режим прекращения огня.
Об этом заявлено по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве. Встреча продолжалась шесть часов. Сначала президенты России и Турции общались один на один, потом к ним присоединились участники делегаций — министры обороны, иностранных дел, представители спецслужб двух стран.
И поначалу позиции были очень далеки — Анкара преследует свои интересы в этом регионе, а в последнее время стала едва ли не шантажировать Евросоюз угрозой нового миграционного кризиса. И именно Москва, по сути, стала сейчас для Европы, если не защитником ее интересов, то, как минимум, ключевым посредником.
К тому же, сами отношения России и Турции сейчас проходят новое испытание на прочность.
Леонид Китрарь об итогах переговоров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин на встрече с Эрдоганом назвал трагедией гибель турецких солдат.
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