Перемирие в Идлибе: Итоги переговоров Путина и Эрдогана в Москве

С 00 часов 6 марта в сирийском Идлибе начинает действовать режим прекращения огня.

Об этом заявлено по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве. Встреча продолжалась шесть часов. Сначала президенты России и Турции общались один на один, потом к ним присоединились участники делегаций — министры обороны, иностранных дел, представители спецслужб двух стран.

И поначалу позиции были очень далеки — Анкара преследует свои интересы в этом регионе, а в последнее время стала едва ли не шантажировать Евросоюз угрозой нового миграционного кризиса. И именно Москва, по сути, стала сейчас для Европы, если не защитником ее интересов, то, как минимум, ключевым посредником.

К тому же, сами отношения России и Турции сейчас проходят новое испытание на прочность.

Леонид Китрарь об итогах переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин на встрече с Эрдоганом назвал трагедией гибель турецких солдат.