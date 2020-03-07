Китайские ученые обнаружили изменения симптомов коронавируса

В КНР заявили о мутации коронавируса. Согласно исследованиям китайских специалистов, COVID-19 в начале вспышки имел более выраженные симптомы, чем сейчас. Об этом сообщается на портале Social Science Research Network (SSRN).

Ученые в Ухане наблюдали за двумя группами заразившихся коронавирусом общей численностью в 89 человек. Первая группа была сформирована из пациентов, заболевших в промежуток времени с 16 по 22 января, во вторую попали те, кто заразился с 23 по 29 января.

В процессе наблюдения выяснилось, что пациенты из первой группы чаще жаловались на довольно острые симптомы: сильный жар, ломоту в мышцах, упадок сил и мокроту. У второй группы признаки заболевания были гораздо слабее или вовсе отсутствовали.

При этом кашель, рвотные позывы, диарея и тяжесть в груди были у всех находившихся под наблюдением ученых.

«Наблюдения из этого исследования позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно зараженных пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп», — отметили ученые КНР.

Исследователи считают — это свидетельствует о том, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, может не проявляться в организме очень долгое время. Кроме того, вирус мутирует, и разные его формы проявляются по-своему.

Новый коронавирус начал распространяться в КНР в конце декабря. По состоянию на 6 марта во всем мире заразились уже более 100 тысяч человек, зарегистрировано около 3,5 тысячи летальных исходов.

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