«Победа» объявила об отмене рейсов в Италию

Авиакомпания «Победа» с 11 по 31 марта прекращает все полеты в ряд итальянских городов в связи с запретом на въезд в некоторые северные регионы страны. Об этом говорится в сообщении лоукостера.

«Лоукостер „Победа“, входящий в группу „Аэрофлот“, приостанавливает полеты из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо с 11 по 31 марта 2020 года в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд и выезд на территорию Ломбардии, Римини, Тревизо и других провинций», — рассказали в пресс-службе компании-перевозчика.

Там же отметили, что клиенты отмененных рейсов смогут либо вернуть деньги за билеты, либо воспользоваться рейсами «Аэрофлота» в/из Милана, Рима, Венеции и Болоньи.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее подписал распоряжение о введении экстренных мер в целях противодействия COVID-19. Они означают фактическую изоляцию всей области Ломбардия, где было зафиксировано больше всего заражений коронавирусом, отмечает «Экономика сегодня». Также введен запрет на въезд и выезд в Венеции, областях Венето, Пьемонт, Марке и Эмилия-Романья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Италия стала центром вспышки коронавируса в Европе. Российские власти приняли серьезные меры по борьбе с COVID-19, которые затронули прибывающих из Италии и ряда других стран. На этом фоне итальянские дипломаты призвали сограждан отказаться от поездок в РФ.