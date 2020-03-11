В Минобороны РФ опровергли заявления Турции об уничтожении «Панцирей»

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В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ЗРПК «были и остаются сосредоточены, прежде всего, на прикрытии столицы САР.

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Фото, видео: ТАСС/Лысцева Марина, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Министерству обороны России во вторник пришлось опровергать заявление президента Турции. Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в Идлибе его армия с помощью беспилотников якобы уничтожила восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», принадлежащих Сирии.

«Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) „Панцирь“ не соответствуют действительности и являются более, чем преувеличением. Основные силы и средства ПВО сирийских вооруженных сил, включая ЗРПК „Панцирь“, были и остаются сосредоточены, прежде всего, на прикрытии столицы Сирийской Арабской Республики — в районе городе Дамаск», — заявили во оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в Идлибе сирийские войска прикрывали всего четыре «Панциря». В результате атак Турции повреждены только два комплекса, восстановление которых уже завершается.

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