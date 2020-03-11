В сирийском Алеппо восстанавливают крупнейший промышленный район Лерамун

В Алеппо начали восстанавливать Лерамун — это крупнейший промышленный район в стране. До войны здесь работали десятки предприятий. Сейчас весь город стоит в руинах. Производства остановлены. Первый и пока единственный, кто начал вновь выпускать продукцию — местный хлебозавод. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев с подробностями из Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Идлибе снизилось количество обстрелов.